مصر.. تحويل عشرات من مشجعي الفيصلي الأردني للنيابة

بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة التي جمعت #الفيصلي الأردني و #الترجي التونسي في #نهائي_البطولة_العربية المقامة في الإسكندرية، هاجم جمهور الفيصلي الحكم وأثاروا #الشغب وتسببوا بأضرار في مدرجات الاستاد ما دفع بقوات الأمن المصرية إلى اعتقال العشرات منهم، وتحويل بعضهم للنيابة العامة.

نهاية مأساوية لمباراة نهائي البطولة العربية بين الفيصلي الأردني والترجي التونسي في #استاد_الإسكندرية انتهت فيها المباراة باعتقال قوات الأمن المصرية العشرات من جماهير النادي الفيصلي لإثارتهم الشغب والاعتداء على حكم المباراة لرفضه وقف المباراة لإصابة أحد اللاعبين واحتسابه هدفا بالتسلل للترجي كما تقول إدارة الفيصلي.

وبلغ عدد المعتقلين الأردنيين 63 مشجعا حسب مصدر مسؤول في السفارة الأردنية. والبحث جار عن مطلوبين كما تقول مصادر أمنية مصرية.

وجاءت الاعتقالات بعد الفوضى التي أثارها جمهور الفيصلي وتحطيمهم عددا من مدرجات الاستاد عقب هزيمة النادي بثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث أثار الهدف الثالث لنادي الترجي التونسي الجدل حول صحته وتعرض حكم المباراة الى الضرب من أعضاء النادي فور إطلاق صافرة نهاية المباراة.

وسارعت الأردن للتحرك دبلوماسيا وحكوميا للإفراج عن مواطنيها المحتجزين في المراكز الأمنية في مدينة الإسكندرية حيث تشير الأنباء إلى تحويل 12 منهم للنيابة العامة.