مصر تتسلم غواصة ألمانية ثانية لزيادة السيطرة بسواحلها

تسلمت مصر #الغواصة الثانية طراز 1400/209 من #ألمانيا لتزويد كفاءة قواتها البحرية وزيادة السيطرة على سواحلها في البحرين الأحمر والمتوسط.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن القوات البحرية تسلمت ثاني غواصة حديثة من طراز (209/1400) والتي تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة كيبل الألمانية، حيث قام الفريق أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية، برفع العلم المصري على الغواصة، إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات البحرية.

وقام قائد #القوات_البحرية بتدشين الغواصة الثالثة من نفس الطراز، وذلك ضمن عدة غواصات مخطط انضمامها للخدمة بالقوات البحرية، طبقاً لبرنامج زمني محدد، يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط البحريتين المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية، ودعمهما الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقال إنه تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الغواصة في توقيت قياسي، وفقاً لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا #الغواصات.

وأوضح الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، أن مصر لديها من الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة، فمصر كان لها السبق في دخول سلاح الغواصات كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار إلى الجهد المضني الذي تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحري والبنية التحتية التي تليق به من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة ضمت واحداً من أكبر أرصفة استقبال الغواصات المغطاة، إضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلاً.

وأضاف أن هذا النوع من الغواصات يأتي تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، وللحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وتحقيق السيطرة الكاملة على #السواحل_المصرية الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وأكد قائد القوات البحرية أن تلك الصفقات ساهمت في رفع القدرات القتالية للوحدات البحرية بما يمكنها من مجابهة كافة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري وتكون بمثابة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه تهديد #الأمن_القومي_المصري.