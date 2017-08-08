مقتل ضابط شرطة برصاص مسلحين مجهولين جنوب مصر

قالت مصادر أمنية في مصر إن ضابط شرطة قتل اليوم الثلاثاء خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين يشتبه في أنهم متطرفون في منطقة جبلية بمحافظة قنا بجنوب مصر.

وأضافت المصادر أن قوة من الشرطة داهمت منطقة المغارات الجبلية بمحافظة #قنا بعد ورود معلومات باختباء عناصر متطرفة موالية لتنظيم داعش بها. وتتاخم هذه المنطقة ثلاث محافظات أخرى هي #الأقصر و#سوهاج و#الوادي_الجديد.

وتابعت المصادر أن قوات الشرطة قتلت اثنين من المسلحين قبل أن تتعرض لإطلاق نار من إحدى المغارات بالمنطقة وهو ما أسفر عن مقتل الضابط. وتحاصر قوات الأمن المنطقة حاليا لتعقب وضبط الجناة.

وجاءت هذه المداهمة بعد أيام من هجوم شنه مسلحان على دورية للشرطة في مدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر القريبة يوم الخميس.

وقالت وزارة الداخلية حينئذ إن شرطيا ومدنيا قتلا وأصيب ثلاثة آخرون مساء الخميس عندما أطلق مسلحان يستقلان سيارة النار على دورية أمنية في #إسنا.

وتبعد إسنا نحو 50 كيلومترا عن مدينة الأقصر وهي مقصد سياحي مهم. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم إسنا حتى الآن.

وتنشط في مصر جماعة متطرفة موالية لتنظيم #داعش وتتركز هجماتها في نطاق محافظة #شمال_سيناء لكنها امتدت لمناطق مختلفة في أنحاء البلاد.

وعلى صعيد منفصل، قالت مصادر أمنية إن اثنين من رجال الشرطة قتلا وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الثلاثاء خلال تبادل لإطلاق النار مع متهمين بالاتجار في المخدرات بقرية في محافظة المنوفية شمالي القاهرة.