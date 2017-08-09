سمكة قرش تعقر سائحة أجنبية أثناء السباحة بالبحر الأحمر

كشفت وزارة البيئة المصرية تفاصيل قيام #سمكة_قرش بعقر سائحة أجنبية أثناء #السباحة في المياه العميقة بمرسى علم بـ #البحر_الأحمر.

وقالت الوزارة إنه قد ورد بلاغ إلى غرفة عمليات قطاع حماية الطبيعة حول تعرض نزيلة في الخامسة والعشرين من عمرها بإحدى القرى السياحية بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر لهجوم من سمكة قرش أثناء مزاولة أنشطة #السباحة والغطس السطحي بالمياه العميقة خلف العلامات التحذيرية، وعلى الفور تم نقل الفتاة إلى مستشفى بورتوغالب للفحص الطبي، حيث تلقت العلاج وخرجت من المستشفى مساء اليوم التالي.

وأضافت أن الفتاة تلقت اتصالاً هاتفياً من وزير البيئة للاطمئنان على حالتها والاستفسار منها عن #الحادث الذي تشير ملابساته المبدئية وفقاً لرواية الفتاه المصابة وصديقها الذي كان برفقتها إلى أن مجموعة من ممارسي رياضة السباحة بالنظارة (سنوركل) وعددهم 40 فرداً، قاموا بالاقتراب من مجموعة من الدرافيل سعياً وراء السباحة معها، وأثناء عودتهم تجاه الساحل ظهرت سمكة قرش من نوع المحيطي، ما أدى إلى حالة من الخوف لعدد منهم، وذلك نتيجة اقترابها من أحدهم، ما جعله يقوم بدفعها بقدمه وأدى ذلك إلى انحراف القرش عن مساره ولم يجد في طريقه إلا #الضحية فعقرها.

وطالبت الوزارة #السياح والمصطافين بالبحر الأحمر ومسؤولي كل من إدارات الشواطئ والقرى السياحية ومرتادي الشواطئ بالالتزام بإرشادات الوزارة عند النزول إلى البيئة البحرية حرصاً على سلامتهم.