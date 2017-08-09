في احتفالية كبيرة.. سفر أول فوج من حجاج مصر

شهد شريف فتحي وزير الطيران المصري، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان رئيس بعثة الحج الرسمية لمصر لهذا العام، والدكتور جابر طايع نائب وزير الأوقاف توديع أول أفواج #حجاج القرعة المسافرين هذا العام من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي وذلك في احتفالية كبيرة.

وصرح وزير الطيران أن شرف خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام مسؤولية كبيرة يسعى لحملها بكل أمانة أبناء وزارة الطيران المدني والشركات التابعة، وتقام الاستعدادات لها على قدم وساق قبلها بفترة لضمان سهولة ويسر الإجراءات للحجاج.

وأضاف أن التنسيق بين وزارة الطيران وجميع الوزارات المعنية مثل الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة والأوقاف والصحة والمالية، بالتعاون مع #السلطات_السعودية منظومة تؤدي في نهايتها إلى تقديم خدمة متكاملة لحجاج #بيت_الله_الحرام.

وقالت وزارة الطيران إن الوزير دعا جميع العاملين بشركات وهيئات الوزارة الي تقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من #ضيوف_الرحمن والعمل لضمان راحة الحجاج طوال رحلة الحج وما يسبقها من تحضيرات منذ لحظة إقلاع الرحلة، وحتى عودتهم لأرض الوطن.

وأعلن الدكتور جابر طايع يوسف، نائب وزير الأوقاف، عن بدء وزارة الأوقاف حملتها الدعوية الواسعة مع أول أفواج الحجاج، وذلك لتوعية حجاج بيت الله الحرام فى جميع المطارات والموانئ، والرد على أية أسئلة أو استفسارات خاصة بأداء مناسك الحج حيث تم اختيار أفضل الأئمة والدعاة وتوزيعهم على بعثات حج القرعة والتضامن الاجتماعي والسياحة لتوعية ضيوف الرحمن بمناسك الحج.

في سياق متصل، صرح صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة قدمت خلال احتفالها بتوديع أولى رحلات موسم #الحج قسائم نقدية بقيمة تذكرتي حج مجانيتين لاثنين من الحجاج الذين بلغوا 85 عاماً في إطار احتفالات الشركة هذا العام بمناسبة مرور 85 عاماً على إنشائها في عام 1932، وقد فاز بقيمة التذكرتين الحاجة وفدية يوسف الطناحي والحاجة حميدة عبدالمجيد أبو العينين وهما من حجاج قرعة محافظة الدقهلية.

وقام وزير الطيران بتسليم الفائزتين التذكرتين المجانيتين على أن يستردا قيمتهما بعد عودتهما من رحلة الحج.

جدير بالذكر أنه من المخطط أن تنقل #مصر_للطيران 63 ألف حاج على متن 271 رحلة جوية بخلاف الرحلات الخاصة.