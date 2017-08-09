مصر.. مقتل 4 من رجال الشرطة في هجوم مسلح شمال سيناء

قالت مصادر أمنية وطبية مصرية إن 4 رجال شرطة بينهم ضابط قتلوا بالرصاص، اليوم الأربعاء، في هجوم مسلح على سيارتهم غربي مدينة #العريش بمحافظة شمال #سيناء التي ينشط بها مسلحون موالون لتنظيم #داعش.

وأضافت المصادر أن المسلحين نصبوا كميناً لسيارة كان يستقلها رجال الشرطة وأطلقوا عليها الرصاص بمنطقة ملاحة سبيكة غربي #العريش وهي كبرى مدن المحافظة. ووقع الهجوم بالقرب من حاجز أمني بالمنطقة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

وتنشط في شمال سيناء جماعة إرهابية موالية لتنظيم داعش وتطلق على نفسها اسم "ولاية سيناء"، وقد أعلنت مسؤوليتها عن عدة عمليات استهدفت قوات الجيش والشرطة.