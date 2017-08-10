اختفاء غامض لمواطن مصري في إيطاليا .. والخارجية تتابع

أعلنت #الخارجية_المصرية، الخميس، أنها تتابع حالة اختفاء المواطن المصري #مجدي_عقل في #إيطاليا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزارة الخارجية تتابع اختفاء المواطن المصري عبده عبده إبراهيم عقل (الشهير بمجدي عقل) من خلال التواصل المستمر بين #القنصلية_العامة_المصرية في ميلانو والسلطات المعنية في إيطاليا للوقوف على حقيقة الواقعة.

وأضاف أبو زيد أن #أحمد_شاهين القنصل العام المصري في #ميلانو استقبل نجل شقيق المواطن المصري المختفي وأحد أصدقائه من أجل إطلاعهم على جهود القنصلية للعثور عليه، حيث أكد القنصل العام على أن القنصلية قامت فور علمها بالحادث بالتواصل رسميا مع السلطات الإيطالية، وإجراء اتصالات مع نائب مدير الأمن العام بميلانو الذي وعد ببذل كافة الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن القنصلية العامة تتواصل مع مختلف المستشفيات وبعض رموز الجالية المصرية بميلانو للوصول إلى أي معلومات تسهم في العثور على المواطن.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن المعلومات المتوافرة حاليا تشير إلى أن المواطن عقل قدم إلى إيطاليا عام 1992، وظل يعمل بشركة للشحن والتفريغ منذ عام 1994 حتى تاريخ اختفائه يوم الثلاثاء الأول من أغسطس/آب، مشيرا إلى نشوب عدة خلافات بين المواطن ونجل صاحب الشركة التي يعمل بها.