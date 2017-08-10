داخلية مصر تصفي متورطين في مذبحة الأقباط بالمنيا

أعلنت وزارة الداخلية #المصرية تصفية بعض المتورطين في مذبحة #الأقباط بالمنيا.

وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم الخميس إنه في إطار جهودها المبذولة بمجال تحديد وملاحقة العناصر الهاربة والثابت تورطها في تنفيذ أعمال العنف التي أودت بحياة العديد من المواطنين الأبرياء وشهداء الواجب.. ومنها حادث التعدي على بعض المواطنين #المسيحيين أثناء توجههم لزيارة دير الأنبا صموئيل بالمنيا ومحاولة الهروب من أفراد المرور الأمني بمركز إسنا/محافظة الأقصر والذي أسفر عن استشهاد أمين شرطة وأحد المواطنين، تم ضبط أحد تلك العناصر ويدعى/عيد حسين عيد سليمان (مواليد 12/12/1988 شمال سيناء ويقيم بقرية الكفاح/ مركز بدر/ محافظة البحيرة).

وأضافت أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل مجموعات عمل ميدانية وفنية بمشاركة مختلف قطاعات الوزارة ووضع خطة بحث واسعة النطاق اعتمدت فى أبرز محاورها على جمع المعلومات ذات الصلة والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لتحديد مواقع المتورطين بالحادث وملاحقتهم لاسيما مع ثبوت ارتباط الإرهابي المذكور بالبؤرة التي يتولى مسؤوليتها القيادي/ عمرو سعد عباس إبراهيم - والتي اضطلعت على مدار الفترة الماضية بتنفيذ عدد من العمليات العدائية التي اتسمت بالشراسة والعنف (تفجير كنائس "البطرسية بالعباسية ومارجرجرس بالغربية والمرقسية بالإسكندرية" – التعدي على كمين النقب بالوادي الجديد وأتوبيس المواطنين المسيحيين بدير الأنبا صموئيل بالمنيا).

وقالت الوزارة إن عمليات تنفيذ بنود تلك الخطة أسفرت عن رصد معلومات تشير إلى تمركز بعض عناصر إحدى الخلايا العنقودية لهذه البؤرة بأحد الكهوف داخل أعماق المنطقة الجبلية الوعرة بمركز أبو تشت/ محافظة قنا، ويستغرق الوصول إليها عشر ساعات بالسيارات ذات الدفع الرباعي، وهي عبارة عن مساحة صحراوية ترتفع حوالي 500 متر عن سطح الأرض وتحيط بها الجبال المرتفعة من مختلف الاتجاهات وتغطيها الكثبان الرملية.

وأكدت أنه بإرشاد الإرهابي المضبوط / عيد حسين عيد سليمان تحديد مكان اختباء هؤلاء العناصر فتم استهدافه ومحاصرته من كافة الاتجاهات.. إلا أنه فور وصول القوات للموقع فوجئت بإطلاق العناصر الإرهابية النيران عليها بكثافة من كافة أنواع الأسلحة.. مما اضطرها لمبادلتهم التعامل وأسفر ذلك عن مصرع الإرهابي المضبوط واستشهاد السيد الرائد/ أحمد عبد الفتاح جمعة محمد أحمد من قوة قطاع الأمن المركزي، المكلف بحراسته، كما لقي اثنان من العناصر الإرهابية مصرعهما "جاري تحديدهما " .

وذكرت الوزارة أنه عثر بالكهف الجبلي المشار إليه على (1 سلاح متعدد – 1 بندقية آلية – 1بندقية قناصة – عدد من العبوات المعدة للتفجير والألغام الأرضية والأحزمة الناسفة " تم تفجيرها " – دوائر كهربائية – كمية كبيرة من الخزن والطلقات مختلفة الأعيرة – سيارة تويوتا " دفع رباعي – بعض المشغولات الذهبية " يرجح أن تكون مستولى عليها من ضحايا حادث التعدي على بعض المواطنين المسيحيين بدير الأنبا صموئيل بالمنيا " – كميات كبيرة من وسائل الإعاشة والمواد الغذائية والأدوية ) .

وأوضحت أنه تم إخطار نيابة أمن الدولة العليا والتي انتقلت للمعاينة وتولت التحقيق في الواقعة.