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غراب يقتل رضيعاً عمره 7 أيام في مصر

المصدر: القاهرة -أشرف عبد الحميد
صورة تعبيرية
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شهدت محافظة #الإسكندرية شمال #مصر حادثا مأساويا، حيث #نهش #غراب #جسد #رضيع يبلغ من العمر 7 أيام وتسبب بوفاته على الفور.

وتلقى مأمور قسم الدخيلة بلاغا من مستشفى الإسكندرية الجامعي يفيد بوصول الطفل "آدم ع ص" إلى المستشفى مصابا بجروح غائرة بالرقبة وتوفي فور وصوله.

وتبين من التحقيقات وأقوال الأم ووالد الطفل أن الطفل تركته والدته بشرفة شقتها وتفرغت لقضاء بعض المتطلبات المنزلية، وبعد فترة من الوقت سمعت صرخات طفلها فذهبت لاستطلاع الأمر لتكتشف أن غرابا كبير الحجم ينهش بجسد الطفل ويحدث به إصابات كبيرة.

وكشف تقرير المستشفى أن الطفل أصيب بتهتك وجروح قطعية بشرايين الرقبة أدت لوفاته.

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