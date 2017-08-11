مجلس المرأة يرفض اقتراح البرلمان بتخفيض سن زواج الفتيات

أعلن المجلس القومي للمرأة في #مصر برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه عن رفضه مقترح القانون الخاص بخفض سن زواج الفتيات إلى ١٦ سنة بدلا من ١٨ سنة.

وأكد المجلس أن المقترح يعتبر ردة للخلف، ويفقد المرأة ما حصلت عليه من مكتسبات، كما أنه يتعارض مع قانون الطفل الذي ينص على أنه "يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.

وأضاف المجلس أن المقترح يساهم أيضا في تأخر مصر في تحقيق معدلات التنمية المنشودة ويعيق جميع مساعي الدولة في التغلب على مشكلة الانفجار السكاني، ومنع الزواج المبكر الذي لا يؤمن بحقوق المرأة في استكمال دراستها واختيار شريك حياتها، فضلا عن انعكاساته على صحة المرأة والطفل وبالتالي المجتمع، حيث يساهم في تهميش دور المرأة في العملية التنموية، والاهتمام بالشأن العام بمختلف مجالاته.

وأشاد المجلس بتحرك برلمانيات مصر السريع وقيامهن بإصدار بيان يعلنّ فيه موقفهن الرافض لمقترح القانون، مؤكدة ثقتها في أنهن صمام الأمان التشريعي الحقيقي، وأن اتحادهن هذا يعد قوة في صالح المرأة المصرية، والحفاظ على مكتسباتها والنهوض بأوضاعها، خاصة وأن سن الزواج وصل في العديد من الدول الإفريقية ودول العالم إلى ٢١ عاما.

وكان النائب البرلماني أحمد سميح قد تقدم بمقترح قانون لتخفيض سن الزواج للفتيات في مصر إلى 16عاماً بدلا من 18 مؤكدا أن غالبية أهالي قرى مصر يقومون بتزويج فتياتهن أقل من السن القانوني للزواج.