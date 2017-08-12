مصر.. القبض على طليق المطربة روبي بتهمة حيازة مخدرات

ألقت مباحث السياحة والآثار بالجيزة في #مصر، اليوم السبت، القبض على المخرج سامح عبدالعزيز (طليق المطربة روبي) وبحوزته مواد مخدرة بالهرم، وتم ضبط المتهم أثناء عبوره منفذ أمني بمنطقة الهرم السياحية متوجهًا إلى أحد الفنادق أثناء قيادته سيارته.

وبتفتيشه، عثر بحوزته على قطعتي حشيش يبلغ وزنهما 12 غراما، بالإضافة إلى غرام كوكايين وكيس يحتوي على مخدر البانغو، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق معه.

وكان عبدالعزيز يستقل السيارة بمفرده، وبمواجهته، اعترف بحيازته للمخدرات بقصد التعاطي، فتم التحفظ على المضبوطات، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الأهرام.

وحُرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.