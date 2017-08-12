مصر.. لجنة سباعية لتحديد المسؤولين عن تصادم القطارين

أمر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق اليوم السبت بتشكيل لجنة تضم عسكريين لتحديد المسؤولين عن تصادم قطارين في محافظة #الإسكندرية الساحلية ومقتل 42 راكبا وإصابة 133 آخرين.

ووقع الحادث بعد ظهر أمس الجمعة بالتوقيت المحلي عندما صدم قطار قادم إلى مدينة الإسكندرية عاصمة المحافظة قطارا قادما من مدينة #بورسعيد الساحلية كان يقف على نفس القضبان.



وجاء في بيان صدر اليوم السبت أن النائب العام أمر بتشكيل "لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية على أن يضم للجنة عضوان من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية تكون مهمتها الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط #السكك_الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسفر".

وأضاف أن مهمة اللجنة تشمل معاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وتحديد مدى التزام قائدي القطارين والعاملين الآخرين بقواعد وأنظمة تشغيل #القطارات المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر.

وتابع أن على اللجنة "تحديد دور ومسؤولية كل منهم عن الحادث".

وتسبب التصادم في انقلاب جرار القطار القادم من القاهرة وعربتين من مؤخرة القطار القادم من بورسعيد وسقوط القتلى والمصابين.

وكان النائب العام قال أمس الجمعة إنه أمر بانتقال فريق من #النيابة_العامة إلى موقع الحادث للمعاينة وندب لجنة هندسية للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤول عنه.

وشهدت مصر في السنوات الماضية حوادث قطارات سقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.