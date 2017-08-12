مصر.. تعافي أغلب مصابي حادث تصادم القطارين

أكد الدكتور احمد عماد الدين راضى #وزير_الصحة والسكان المصري، السبت، خروج أغلب المصابين من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما لا يزال 53 بالمستشفيات حتى الآن، وذلك في حادث #تصادم قطاري ركاب في منطقة خورشد، بمحافظة #الإسكندرية، الجمعة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد #المتحدث_الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن #المستشفيات استقبلت 132 مصابا و41 حالة وفاة، وخرج 79 من المصابين بعد تماثلهم للشفاء وتلقيهم العلاج اللازم ، فيما تتبقى 53 حالة بالمستشفيات.

وأضاف مجاهد أنه من ضمن الحالات المحتجزة، تحتاج 23 حالة إلى تدخل جراحي، فيما تخضع 30 حالة للعلاج، وأوضاعهم مستقرة، ومن المقرر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضح المتحدث أن الإصابات تراوحت بين ارتجاج وكدمات وكسور متفرقة بالجسد، لافتا إلى تسليم 35 جثمانا للمتوفين لذويهم ونقلهم بسيارات إسعاف بالمجان، مع متابعة تسليم باقي الجثامين إلى أسرهم.

وأكد على وجود 1491 #كيس_دم من مختلف الفصائل بالمركز الإقليمي للدم بالإسكندرية كمخزون استراتيجي، مع رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات الإسكندرية، لافتا الى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.