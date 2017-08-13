بالصور.. مغني "ديسباسيتو" يحيي حفله الأول بمصر

نجاح كبير حققته أغنية " #Despacito " التي شارك في غنائها #لويس_فونسي ، واستطاعت أن تصبح أكثر أغنية مشاهدة حول العالم بعدما وصلت عدد مشاهداتها إلى أكثر من 3 مليارات مشاهدة.

وفي #مصر أحيى مساء الجمعة #النجم_البورتريكي_لويس_فونسي حفله الأول بمنطقة #الساحل_الشمالي ، وذلك بمشاركة النجمة اللبنانية #نيكول_سابا .



وعلى الرغم من الشعبية الكبيرة التي حققها فونسي بسبب أغنيته الأخيرة، إلا أن الحفل الذي أحياه في مصر لم يكن متاحا للجمهور العادي، وإنما كانت هناك دعوات متاحة لعدد من الأفراد فقط من أجل الحضور، خاصة وأنه جاء في إطار حملة إعلامية لإحدى الشركات.

وكما كان متوقعا جاءت إطلالة فونسي من خلال أغنية "ديسباسيتو" التي قدمها بمصاحبة عرض راقص، كما أعاد غناءها مرة أخرى بناء على طلب الجمهور.

وقبل مغادرة فونسي لمصر، نظمت له الشركة صاحبة الحفل جولة سريعة زار فيها الأهرامات، وحرص على التقاط بعض الصور التذكارية، وقام بنشرها من خلال حسابه على "انستغرام".

الحفل شهد تواجد الفنان أحمد عز، وقامت بتقديم فقراته الإعلامية هند رضا، كما تواجد شادي محمد لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، والشيف المصري علاء الشربيني.

وحرصت نيكول سابا على الترحيب بلويس فونسي قبل أن تشارك بفقرتها الغنائية، مؤكدة له أن الجميع يحبه في الشرق الأوسط، كما تمنت له التوفيق في خطواته المقبلة.