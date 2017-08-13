مقتل إرهابيين من حركة حسم الإخوانية بمواجهة مع الشرطة

أعلنت الداخلية المصرية مقتل إرهابيين تابعين لحركة #حسم الإخوانية في مواجهة مع الشرطة.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد، إنه في إطار جهودها المبذولة بمجال ملاحقة عناصر الفصائل المتطرفة الهاربة بمختلف اتجاهاتها، خاصة أعضاء حركة "حسم"، الجناح المسلح لجماعة #الإخوان الإرهابية والمتورطين في تنفيذ سلسلة من أعمال العنف، ومن بينها حادث التعدي على ضابط قطاع الأمن الوطني النقيب إبراهيم العزازي أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة بمحيط محل إقامته – مركز الخانكة محافظة القليوبية، فقد كشفت المعلومات عن قيام الجناة بالإعداد والتخطيط للحادث منذ فترة من خلال مجموعات رصد ومراقبة لتحركات النقيب بمحيط سكنه وأخرى للتأمين أثناء هروب الجناة من مسرح الحادث.

وأضافت أن نتائج تتبع هؤلاء أسفرت عن رصد اتخاذ بعضهم من إحدى الشقق بالعقار رقم 1 شارع أحمد فرغلي متفرع من شارع أحمد عرابي عزبة السقيلي دائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية مأوى للاختباء به وعقد لقاءاتهم التنظيمية ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وذكرت الوزارة أنه تم التعامل مع تلك المعلومات، وحال اقتراب القوات من العقار فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، وتم الرد على مصدرها واستمر التعامل لفترة، وباقتحام الوكر تبين مصرع شخصين وهما كلٍ من:

• الإرهابي الإخواني/محمد عبدالفتاح دسوقي حسن مكي "حركي/عادل" (مواليد 4/5/1995 – مقيم الحي البولاقي/مدينة الخانكة).

• الإرهابي الإخواني/ محمد حسن محمد محمد مفتاح "حركي/ أبو مالك" (مواليد 14/9/1994 – مقيم مدينة الخانكة).

المذكوران من أبرز كوادر حركة حسم الإرهابية ومحكوم على الأول بالسجن لمدة 15 عاما في القضية رقم 1459/2017 جنايات الخانكة "الانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في أعمال عنف".