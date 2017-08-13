ناد برتغالي قد ينهي إعارة لاعب مصري تحرش بزوجات زملائه

ذكرت وسائل إعلام برتغالية أن # نادي_فيرينسي_البرتغالي قد #ينهي_إعارة_لاعب_كرة_القدم_المصري الدولي #عمرو_وردة بعد أن أتم التعاقد معه قبل 3 أيام فقط.

وقالت جريدة ريكورد البرتغالية إن سبب #فسخ_الإعارة المحتمل، هو " #تحرش " وردة بزوجتي لاعبين من فريقه يوم الأربعاء الماضي، عقب أول تمرين له مع الفريق.

وأضافت أن النادي البرتغالي يدرس إعادته إلى باوك اليوناني الذي انتقل منه إلى فيرينسي قبل 3 أيام.

من جانبه نفى لاعب #المنتخب_المصري وجود أزمة له مع زملائه في الفريق بسبب التحرش بزوجاتهم.

وقال وردة في تصريحات خاصة لموقع دوت كورة" من البرتغال: إنه يتعجب من هذه الأخبار التي نشرت السبت ولا يعلم مصدرها أو سببها.

وأضاف لاعب المنتخب المصري: أنه كان متواجدا في تمرين الفريق بشكل طبيعي وعلاقته بزملائه في الفريق جيدة للغاية وأنه يتواجد في الفريق البرتغالي منذ أسبوع فقط.

وحرص وردة على إجراء اتصالات بالجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني كوبر، من أجل توضيح الموقف والتأكيد على أن هذه التقارير غير صحيحة وفق ما ذكره لموقع دوت كورة.

وردة لاعب في صفوف النادي الأهلي المصري وشارك مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأخيرة بالغابون والتي حصلت مصر فيها على لقب الوصيف بعدما خسرت المباراة النهائية أمام الكاميرون.

واحترف وردة في الدوري اليوناني حيث يلعب لنادي باوك.