إيطاليا تعيد سفيرها للقاهرة بعد مقتل ريجيني

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، الاثنين، إنه سيعيد سفير بلاده إلى القاهرة، بعد أكثر من عام على استدعائه بسبب مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وأضاف ألفانو في بيان "الحكومة الإيطالية ما زالت ملتزمة باستجلاء ملابسات اختفاء جوليو المأساوي".

وتابع "إرسال مبعوث رسمي سيساعد من خلال الاتصالات مع السلطات المصرية على تعزيز التعاون القضائي، وبالتالي البحث عن الحقيقة".

واختفى ريجيني الذي كان عمره 28 عاماً من شوارع القاهرة في كانون الثاني/يناير 2016، وعُثر على جثته على جانب طريق سريع قرب القاهرة في الثالث من شباط/فبراير، وعليها آثار تعذيب شديد.

واستدعت إيطاليا سفيرها في نيسان/أبريل 2016.

وتعاون القضاء في روما والقاهرة على مدى العام الماضي ولكن لم يتم توجيه اتهام لأحد بقتل ريجيني.