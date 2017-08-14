اختتام التدريبات الجوية المصرية الكويتية المشتركة

اختتمت فعاليات التدريب المصري الكويتي المشترك #اليرموك_3، الذي شاركت فيه عناصر من القوات الجوية المصرية والكويتية واستمر على مدار عدة أيام في مصر.

وتضمنت المرحلة الرئيسية للتدريب - التي شهدها الفريق يونس المصري قائد #القوات_الجوية_المصرية واللواء الركن طيار عبد الله الفودري قائد القوات الجوية الكويتية - تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين القوات الجوية من الجانبين، وقياس مدى جاهزية القوات لتنفيذ عمليات جوية مشتركة ضد الأهداف المعادية، وخلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الجوية الحديثة ونقل وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم بين جميع القوات المشاركة.

وقام قائدا القوات الجوية المصرية والكويتية بتفقد عدد من القوات المشاركة في التدريب من الجانبين، كما تفقدا المعرض الأرضي للطائرات، واستمعا إلى شرح تضمن مراحل الإعداد والتخطيط للأنشطة والمهام التدريبية المخططة التي تم تنفيذها خلال التدريب.

وأشاد القائدان بالمستوى المتميز والقدرات الفنية والمهارية والثقة بالنفس التي يتمتع بها الطيارون والأطقم الفنية التي أظهرت المهارة الفائقة والدقة في تنفيذ المهام المكلفين بها.

وتضمنت المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وتنفيذ العديد من طلعات التعارف والاستطلاع للقوات المشاركة، وتنفيذ العديد من طلعات الهجوم والدفاع عن الأهداف الحيوية بمختلف أساليب القتال الجوي باشتراك مجموعة من أحدث الطرازات لطائرات الجانبين.

وشملت التدريبات التخطيط لكيفية صد هجوم جوي معادٍ بالاستفادة من إمكانيات مراكز القيادة والسيطرة المشتركة وطائرات الإنذار المبكر، بما يسـاهم في تحقيـق أقصى استفادة ممكنة من التدريب وصقـل مهارات مجموعات القيادة والسيطرة على سرعة رد الفعل وتخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية.