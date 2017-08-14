تعرف على قدرات الغواصة التي انضمت للبحرية المصرية

تسلمت #مصر الأسبوع الماضي غواصة ألمانية ثانية في إطار صفقة تم توقيعها في العام 2011. الصفقة تتضمن تسليم #القاهرة 4 غواصات من طراز 209/1400 دخلت بالفعل اثنتان منهما في الخدمة بشكل رسمي.

لنتعرف معاً على مواصفات هذه #الغواصة:

هي غواصة هجومية.. تعمل بالديزل والكهرباء.. طولها يصل إلى 73 متراً.. وارتفاعها نحو 13 متراً.. وتستطيع الغوص لعمق يصل إلى 500 متر..

لهذه الغواصة 4 محركات بقدرة تصل إلى 6100 حصان.. وتبلغ سرعتها القصوى 40 كم/ساعة..

عدد أفراد طاقم هذه الغواصة يصل إلى 30 فرداً.. وتحمل حتى 1500 طن.. وتستطيع الغواصة الإبحار لمسافة تصل إلى 22 ألف كيلومتر..

أما بالنسبة للتسليح.. فلهذه الغواصة القدرة على إطلاق أنواع مختلفة من #الصواريخ و #الطوربيدات.. وأبرزها:

*صواريخ #دفاع_جوي مضادة للمروحيات من طراز IDAS

*طوربيداتDM2A4 الثقيلة

*طوربيدات Black Shark الثقيلة

هذه الأسلحة يصل مداها إلى 50 كم..

كما تحمل الغواصة صواريخ Harpoon Block 2 المضادة للسفن والأهداف البرية الساحلية والأهداف المطلقة من الأعماق.. هذه الصواريخ يصل مداها إلى 140 كم..

ويمكن تزويد هذه الغواصة أيضاً بطوربيدات دفاعية صغيرة مضادة للطوربيدات.. وبألغام بحرية مضادة للسفن والغواصات..

وبعد مراسم التسليم في ميناء كييل بألمانيا حيث رفع #العلم_المصري على الغواصة وأعلن دخلوها الخدمة في #البحرية_المصرية.. ستبحر الغواصة مسافة 6 آلاف و800 كيلومتراً.. لمدة 22 يوماً.. لتصل إلى مصر.