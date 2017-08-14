رئيس الأركان المصري يلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا

التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب #القوات_المسلحة، وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية مع السيد #غسان_سلامة، المبعوث الدولي الجديد لدى #ليبيا والوفد المرافق الذي يزور البلاد ضمن جولة في دول المنطقة ببداية مهمته الرسمية، بحسب بيان صدر عن المتحدث العسكري.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول استعراض الجهود المصرية وما أسفرت عنه نتائج الاجتماعات المصرية مع مختلف الأطراف لبلورة وصياغة سبل وآليات التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية على أسس من التوافق الليبي، وتراعي الثوابت الوطنية وشواغل كافة الأطراف الليبية وتضمن إقامة الدولة الليبية الموحدة والديمقراطية والخالية من #التطرف و #الإرهاب وتوفر الأمن والرفاهية للشعب الليبي الشقيق، وكذا تبادل الرؤى حول كافة الجهود المبذولة على الصعيدين الدولي والإقليمي والتي تصب في صالح الشعب الليبي.

وأكد الفريق حجازي حرص #مصر على تحقيق التسوية وفقاً للإطار الشرعي الذي يوفره الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات وتحت مظلة الأمم المتحدة، ووفقاً للتوافق الليبي والتعاون مع كافة الجهود التي من شأنها الحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن وسلامة الأراضي الليبية وتخفيف المعاناة عن أبناء #الشعب_الليبي ودعم مؤسساته الشرعية.

وفى المقابل ثمن #المبعوث_الدولي_إلى_ليبيا الجهود المصرية المبذولة على مدار الفترة السابقة وأكد أهمية التواصل والتعاون مع مصر ومختلف الأطراف المعنية بالأزمة خلال الفترة القادمة خاصة مع إعطاء الأمم المتحدة والأمين العام أولوية متقدمة للأزمة الليبية خلال المرحلة الحالية.