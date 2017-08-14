مقتل إرهابيين من حسم الإخوانية في مواجهة مع الشرطة

أعلنت الداخلية المصرية مصرع إرهابيين من #حركة_حسم الإخوانية في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية إنها تواصل تنفيذ خطتها بمجال ملاحقة كوادر التطرف بمختلف فصائلها، ومن بينها الكيانات المسلحة لجماعة الإخوان مثل حركة حسم لاسيما المتورطين في تنفيذ العمليات العدائية التي تتسم بالعنف والشراسة.

وأضافت أنه استكمالا لإجراءات تتبع باقي كوادر حركة حسم الإرهابية المتورطة في حادث مقتل #ضابط_الأمن_الوطني النقيب إبراهيم العزازي والتي أسفرت عن مصرع الإرهابيين محمد عبد الفتاح دسوقي حسن مكى، محمد حسن محمد محمد مفتاح، فقد أكدت المعلومات قيام هؤلاء بتغيير محل إقامتهم هروباً من الملاحقة الأمنية واتخاذهم من إحدى المزارع بمنطقة أرض التين دائرة مركز #الخانكة مكاناً للاختباء به.

وذكرت أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد المزرعة المشار إليها ثم استهدافها فجر اليوم الاثنين، وحال اقتراب القوات منها فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة، ما دفعها إلى التعامل مع مصدرها وأسفر ذلك عن مصرعهم.