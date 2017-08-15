سفر الفوج الأول من حجاج قطاع غزة عبر مطار القاهرة

أعلنت سفارة فلسطين في القاهرة انطلاق الفوج الأول من حجاج قطاع #غزة الذي يبلغ عدده 798 حاجا من #مطار_القاهرة الدولي، فجر اليوم الثلاثاء، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في #جدة.

ووجه سفير فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكي، الشكر للجهات المصرية لتعاونها الكبير وتقديم كافة التسهيلات أمام الحجاج الفلسطينيين، مشيدا بالدور الكبير الذي بذلته كافة الأجهزة لتسهيل عبورهم من خلال معبر رفح البري مرورا بمطار القاهرة.

وأعلنت السفارة في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، أنه كان في وداع الحجاج وفد من السفارة الفلسطينية بالقاهرة ومندوبي #وزارة_الأوقاف من أجل الإشراف على جميع مراحل تسفير الحجاج وتسهيل إجراءات عبورهم.

ومن المقرر أن تستمر رحلات حجاج قطاع غزة والفلسطينيين المقيمين في مصر حتى فجر الجمعة القادم على متن 11 رحلة جوية لتقل قرابة 2900 حاج فاسطيني لأداء الركن الخامس.

وكانت السلطات المصرية، فتحت الثلاثاء، #معبر_رفح الحدودي "استثنائياً" لليوم الثاني على التوالي، لاستئناف سفر #حجاج_غزة إلى المملكة العربية #السعودية لأداء فريضة #الحج.

وقالت #هيئة_المعابر والحدود، التابعة لوزارة الداخلية بغزة: "استأنفت السلطات المصرية صباح اليوم، فتح معبر رفح البري، لسفر الحجاج إلى السعودية".

وأضاف هشام عدوان، مدير الجانب الفلسطيني من المعبر: "يغادر قطاع غزة اليوم نحو 800 حاج، وسيستمر فتح المعبر حتى الخميس المقبل".

وتقول هيئة المعابر بغزة إن عدد حجاج قطاع غزة لهذا العام يبلع حوالي 2500 حاج.

وتجمع مئات الحجاج المسافرين منذ ساعات الصباح الباكر، في صالة الانتظار بالجانب الفلسطيني من المعبر، فيما بدأت الحافلات في اجتياز البوابة الفاصلة بين غزة و #مصر.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/ تموز 2013 بسبب الهجمات الإرهابية التي تضرب #سيناء، وتفتحه على فترات متباعدة لعبور الحالات الإنسانية.