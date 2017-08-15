مصر.. عودة أول امرأة عمدة بعد اختفاء مريب 4 أشهر

بعد اختفاء دام 4 أشهر عادت ناهد لاشين، أول مرشحة لمنصب العمدة في #مصر، لمنزلها بعد العثور عليها في مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية.

وعثرت الأجهزة الأمنية المصرية على ناهد لاشين عند إحدى الأسر بمدينة أبوكبير فيما كان اتهم زوجها إحدى الأسر بقرية تل راك بمدينة أولاد صقر بالتورط في اختطافها لخلافات عائلية.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية حتى الآن توضح أسباب اختفاء هذه السيدة طوال الفترة الماضية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر، تحفظت على 3 من أفراد أسرة المدعو "محمد. إ"، مُقيم بقرية "تل راك" بدائرة مركز أولاد صقر، بناءً على بلاغ من محمد علي زوج "العمدة ناهد".

وكان مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، الثلاثاء 25 أبريل الماضي، ببلاغ من محمد علي زوج ناهد لاشين 39 عامًا، من قرية "حانوت" التابعة لدائرة مركز كفر صقر، بتغيبها عن المنزل منذ 39 يومًا، وهو ما حُرر به المحضر رقم 2541 إداري كفر صقر لسنة 2017.