الأزهر يدين حادث الدهس في برشلونة بإسبانيا

أدان #الأزهر_الشريف بشدة حادث الدهس، الذي وقع مساء اليوم الخميس، في مدينة #برشلونة الإسبانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وجدد الأزهر رفضه لكل العمليات الإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في أي مكان من العالم، مشدداً على أن الإسلام أكد على حق جميع البشر في العيش بسلام بغض النظر عن دينهم أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم، وهي الرسالة التي تتفق عليها كافة الشرائع السماوية.

ويدعو الأزهر الشريف المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة العنف والقضاء على هذا #الإرهاب الأسود بكل السبل والإمكانات المتاحة، والعمل على وضع استراتيجية واضحة لنشر السلام العالمي وترسيخ قيم السلم والتعايش المشترك في مواجهة #التطرف والإرهاب.