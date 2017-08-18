مصر..وفاة المفكر والرئيس السابق لحزب التجمع رفعت السعيد

توفي مساء الخميس المفكر المصري والرئيس السابق لحزب "التجمع" الدكتور #رفعت_السعيد، عن عمر يناهز 85 عاماً.

وقال سيد عبدالعال، رئيس #حزب_التجمع، إن الفقيد لم يعان من أي أمراض أو يتعرض لعوارض صحية طارئة، مضيفاً أن الحزب سيصدر بيانًا بترتيبات الجنازة وموعدها في وقت لاحق.

وقال حسين عبدالرازق، نائب رئيس حزب التجمع، إنه تلقى نبأ وفاة السعيد من أسرته، مشيراً إلى أن الوفاة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يعان من أية أمراض خلال الفترة الأخيرة.

السعيد من أبرز السياسيين والمفكرين في #مصر. وهو أحد أقطاب #اليسار_المصري حيث ساهم مع خالد محي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو في تأسيس حزب "التجمع" الذي يعد واحداً من أبرز 3 أحزاب تم تأسيسها بعد قرار عودة الأحزاب السياسية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

الرئاسة المصرية تنعى رفعت السعيد

من جانبها، نعت الرئاسة المصرية المفكر الراحل، وقالت الرئاسة في بيان أنها "تنعي ببالغ الحُزن والأسي المفكر والسياسي الكبير الدكتور رفعت السعيد الذي وافته المنية مساء الخميس".

وأضافت: "لقد فقدت مصر رمزاً من رموز العمل السياسي الوطني الذي أثرى الساحة السياسية المصرية بفكره ومواقفه. كما مثل الدكتور رفعت السعيد حركة اليسار السياسي المصري باقتدار، وكانت له اسهامات ممتدة على مدار تاريخه السياسي، والذي تكلل برئاسة حزب التجمع".

وأضافت أن "المحطات التاريخية الهامة التي عاصرها وشارك في صياغتها الدكتور رفعت السعيد، ومساهماته السياسية القيمة ستظل محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة، وستبقى سيرة الفقيد خالدة في ذاكرة العمل السياسي المصري بكل تقدير واحترام من الجميع بمختلف انتماءاتهم السياسية".

محطات في حياة الفقيد

تعرض السعيد للاعتقال إبان عهد الرئيس جمال عبدالناصر ويعد الراحل من المفكرين الذين كشفوا زيف جماعة #الإخوان وفند أفكارهم ومعتقداتهم الخاطئة وخلطهم الدين بالسياسة، وله مؤلفات عديدة ودراسات عن التنظيمات السرية والفكر المتطرف للجماعة.

شارك الراحل في عدة اجتماعات عقدها المجلس العسكري الحاكم عقب ثورة يناير 2011 للإعداد للمرحلة الانتقالية والتعديلات الدستورية.

حصل السعيد على الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا ويعتبر من الأسماء البارزة في #الحركة_الشيوعية_المصرية.

اعتقل عام 1978 بعد كتابته مقالاً موجهاً إلى جيهان السادات زوجة الرئيس المصري محمد أنور السادات، وكان من أشد المعارضين للسادات.



له العديد من المؤلفات عن اليسار و #الاشتراكية وحركات #الإسلام_السياسي منها "تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر"، و"الصحافة اليسارية في مصر" و"حسن البنا متى كيف لماذا؟" و"ضد التأسلم"، و"تأملات في الناصرية" و"عمايم ليبرالية في ساحة العقل والحرية".