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الحبس 15 سنة لشقيق لاعب اتحاد جدة لتورطه بجريمة قتل

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
صورة شقيق محمود كهرباء لاعب اتحاد جدة
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قضت #محكمة #جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة #القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس في مصر، مساء الأحد، بحبس #فتحي_عبد_المنعم وشهرته #فتحي_كهرباء لاعب #الأهلي وانبي السابق وشقيق #محمود_كهرباء نجم #منتخب_مصر والمعار حاليا إلى نادي اتحاد جدة بالسجن المشدد 15 سنة على خلفية اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار.

وكان شقيق كهرباء وآخرون قد أثاروا الشغب والعنف بإطلاق الأعيرة النارية ومنعوا المواطنين من المرور عقابا لأحد الأشخاص بمنطقة #مصر القديمة، وحال مرور محمد فرحات عبد الوهاب قتلوه مع سبق الإصرار والترصد لمخالفته تعليماتهم ومروره بالقوة.

وتبين أن شقيق كهرباء هو من أطلق النار على القتيل فيما سانده الآخرون وأيدوه وأطلقوا النيران لتهريبه مما أدى لإصابة اثنين آخرين.

وتمت إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات التي أصدرت أحكاما بالسجن على المتهمين ومنهم شقيق كهرباء.

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