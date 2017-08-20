وزيرا دفاع مصر والسودان يبحثان المستجدات الإقليمية

استقبل وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، اليوم الأحد، في #القاهرة الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، وزير الدفاع الوطني السوداني.

وعقد الجانبان لقاء تناول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

وأكد القائد العام خلال اللقاء على عمق الروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع شعوب وادي #النيل، مشيرا إلى أهمية التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تستهدف المنطقة، ودعم جهود الأمن والاستقرار لكافة شعوب القارة الإفريقية.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الوطنى السوداني على العلاقات الوطيدة مع #مصر والروابط الممتدة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز مجالات الشراكة والتعاون مع مصر في كافة المناحي، والعمل على توفير كافة السبل بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وأشاد بالجهود والمواقف المصرية ودورها الريادي في حفظ السلم والأمن ومحاربة الإرهاب والتطرف داخل القارة الإفريقية.