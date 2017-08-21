محادثات مصرية روسية لتوسيع الشراكة بين البلدين

أجرى وزير الخارجية المصري #سامح_شكري محادثات سياسية موسعة مع نظيره الروسى سيرغي #لافروف خلال زيارته إلى موسكو الاثنين.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري سلم خلال لقائه مع وزير خارجية روسيا رسالة من الرئيس عبد الفتاح #السيسي إلى الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين.

وأضاف أن لقاء شكري بلافروف تناول بشكل مستفيض مختلف القضايا والتطورات الإقليمية في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة #الإرهاب في شقيه الأمني والفكري، فضلاً عن التنسيق داخل مجلس الأمن ومختلف المحافل الدولية. وقال إن وزير خارجية #روسيا أشار إلى أن ديناميكية الوضع في الشرق الأوسط تتطلب التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، منوها بأن مصر وروسيا تنطلقان من نفس الأهداف والرغبة في تسوية النزاعات في الشرق الأوسط، وأن بلاده حريصة على الاستماع إلى وجهة النظر المصرية إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة.

وذكر أبو زيد أنه قد تم التأكيد خلال اللقاء على محورية الدور المصري في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وإنهاء حالة الانقسام وترسيخ المصالحة الوطنية بين الفرقاء الليبيين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين بحثا كذلك التطورات الراهنة على صعيد الأزمة في سوريا، وأهمية استمرار التعاون والتنسيق المصري الروسي في هذا الملف، والذي أثمر مؤخرا عن التوصل إلى اتفاق للهدنة في كل من حمص والغوطة الشرقية.

وذكر أن شكري أكد على ضرورة العمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل تثبيت اتفاقات خفض التوتر على توسيعها لتشمل كافة الأراضي السورية، فضلاً عن ضرورة استئناف المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف.