مصر.. قرارات جديدة بالتحفظ على 19 شركة إخوانية

قررت لجنة إدارة أموال #جماعة_الإخوان في #مصر، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، اليوم الاثنين، #التحفظ على 19 شركة تابعة للجماعة بينها #شركات شهيرة وشركات إعلامية.

وذكر مصدر مسؤول باللجنة أن الشركات المتحفظ عليها هي شركة راديو شاك، وشركة كمبيوتر شوب للتوزيع، وشركة موبايل شوب للتوكيلات التجارية، وشركة دلتا آر إس للتجارة، وشركة مصر العربية، وشركة بوابة القاهرة للنشر والتوزيع والمملوكة للصحافي عبد الواحد عبد الغني عاشور.

وقررت اللجنة تنفيذ قرار سابق لها بالتحفظ على شركة بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والمملوكة للصحافي مصطفى مختار صقر، وتصدر جريدة "الديلي نيوز"، كما قررت تنفيذ التحفظ على شركة بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان وشركة كابيتال ماركتس إنستتيوت، وأسندت اللجنة إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار إدارة هذه الكيانات.

وقامت اللجنة بتنفيذ التحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية والمملوكة لعمر محمد شريف الشنيطي والمالكة لمكتبة ألف، وتم التنفيذ على 37 فرعا لها بمختلف محافظات مصر.

وقامت اللجنة بالتنسيق مع مجلس إدارة 30 يونيو باتخاذ إجراءات تغيير الإدارات في بعض المدارس الخاصة المتحفظ عليها والتابعة للجماعة ومنها مدرسة النيل الدولية ومدرسة أمجاد الخاصة لغات ومدرسة جنى دان الدولية ومدرسة نور الدولية ومدرسة منارة المستقبل ومدرسة الأندلس الدولية والمدرسة المصرية الإنجليزية بالزقازيق مدرسة البشائر الخاصة لغات ومدرسة البشائر المتكاملة الدولية ومدرسة المقطم الدولية للغات ومدرسة الفتح ببنها.

وأرسلت اللجنة إلى البنك المركزي قائمة بأسماء الشركات والجهات المتحفظ عليها لبدء إجراءات التحفظ على الأموال.

يذكر أن قرار التحفظ يشمل جميع الأموال وجميع الحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والأجنبية والودائع أيا كان مسماها، وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات.