لماذا يهرب هذا البط من أوروبا ويلجأ لتلك المناطق بمصر؟

اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل يبدأ موسم صيد البط الأوروبي في بعض المناطق بدلتا مصر، حيث تتوافد على البلاد أسراب من #البط _الطائر الذي يعيش في أوروبا.

من بين تلك المناطق التي يصل إليها البط الأوروبي محافظة الشرقية، حيث تتواجد بركتان بالمحافظة تعدان من أبرز مناطق تجمع بط أوروبا، البركة الأولى تسمى العمياء بمدينة الحسينية، والثانية في منطقة العزازي بفاقوس وتسمى بركة أكياد.

سبب هروب البط من أوروبا ولجوئه لمصر كما يقول عبد العظيم حشيش، أحد أبناء القرية لـ"العربية.نت": "هو الثلوج والجو البارد، حيث يهرب البط بحرا وجوا عبر البحر المتوسط ويصل لمحافظات بورسعيد والشرقية ودمياط، ويتجمع في بحيرة المنزلة ومنها لبحيرات أخرى، ويستمر توافده حتى شهر مارس من كل عام، ثم يبدأ في العودة إلى أوروبا مرة أخرى".

ويقول إن البط الأوروبي منه أنواع كثيرة، أشهرها البلبول وودويق وكيش وخضاري وكهربان وشهرمان والشرشيري وحمري وظي وكراكي وخرار وسماري والمندرين، ويتغذى على الأسماك والعلف والحشائش، ويتجمع في مكان به تجمع مياه وحشائش، مضيفا أن عملية صيده تختلف كليا عن عمليات الصيد المعتادة.

ويضيف أن الصيد يتم يوم الجمعة فقط من كل أسبوع، ومنذ فجر هذا اليوم وخلال اثنين من الصيادين تبدأ عمليات الصيد، ولابد أن يرتدي الصيادون الزي المموه المشابه لزي رجال الجيش حتى لا يهرب البط ويشعر بالخطر، ويقوم أحد الصيادين بالاختباء في ما يسمى "اللبدة"، ثم يبدأ باصطياد البط فور ظهوره عن طريق القنص لو كان طائرا، أو يلقي الشباك في البركة ويصطاده منها لو كان عائما.