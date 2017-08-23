مدرب كرة بلجيكي يعتذر عن تدريب نادٍ مصري لدواعٍ أمنية

اعتذر #المدرب_البلجيكي فرانك فيراكوتيرين عن القدوم لمصر وتدريب نادي الزمالك بعد الاتفاق على كافة بنود التعاقد وإرسال تذاكر الطيران له للوصول إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء لتوقيع العقود وقيادة تدريبات الفريق. وبرر المدير الفني اعتذاره بسبب ما أسماه دواعي أمنية.

من جانبه، أصدر المستشار #مرتضى_منصور رئيس نادي الزمالك بيانا رسميا لتوضيح التفاصيل، وقال إن هناك بعض المخربين يلعبون بالنار مع نادي الزمالك ومصر بشكل عام، مضيفا أنه في البداية تم توجيه حملة هجوم قوية على المدرب الروماني بيتوركا الذي جرى التفاوض معه لتدريب الفريق وتسببوا في فشل المفاوضات.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع البلجيكي فرانك فيركواتيرين وأرسل موافقته منذ أيام على تولي تدريب الزمالك، كما بعث بأسماء المساعدين ومناصبهم وقام بإرسال جواز السفر الخاص به من أجل إرسال تذاكر الطيران له للحضور إلى القاهرة بعد الاتفاق مع نجله ووكيله الذين حضروا لمصر من أجل إنهاء التفاوض والتعاقد.

وقال رئيس الزمالك إن المدرب البلجيكي حضر إلى مصر منذ 10 أيام وأبدى إعجابه بنادي الزمالك، وكان سعيدا بالعمل فيه، لكن بعض المخربين - حسب وصفه - تحدثوا مع المدرب وأخطروه بأن هناك إرهابا في مصر واضطهادا للمسيحيين وأهانوا وأساؤوا لسمعة البلاد.

وأكد منصور أنه يتفاوض حاليا مع مدير فني كبير لقيادة الفريق، رافضا الإفصاح عن اسمه وجنسيته منعا لإفساد المفاوضات.