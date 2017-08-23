مصر.. اكتشافات أثرية "رومانية" جديدة بالوادي الجديد

كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة بئر الشغالة بواحة الداخلة في #الوادي_الجديد عن خمس مقابر تعود للعصر الروماني.

وأوضح الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع #الآثار_المصرية بوزارة الآثار، أن المقابر مشيدة من الطوب اللبن، حيث تتكون المقبرة الأولى من مدخل يؤدي إلى صالة مستعرضة ومنها إلى حجرتين للدفن وتنتهي بشكل هرمي. والمقبرة الثانية لها سقف مقبي وتتكون من مدخل يؤدي بدوره إلى حجرة الدفن مباشرة. أما المقبرة الثالثة فقد تم الكشف عن الجزء العلوي منها فقط وهي على شكل هرمي مصمت. أما المقبرة الرابعة والخامسة فتشتركان في مدخل واحد يؤدي إلى المقبرتين، ولكل منهما حجرة للدفن ذات سقف مقبي.

وقال عشماوي إنه "من المقرر أن تستمر البعثة في أعمال حفائرها بالموقع للكشف عن المزيد من أسرار المنطقة، ما يأتي في إطار حرص الوزارة على تشجيع البعثات المصرية العاملة بمختلف المواقع الأثرية".

من جانبه، أوضح جمال السمسطاوي، مدير عام #آثار_مصر الوسطى، أنه تم العثور على عدد من القطع الأثرية داخل المقابر المكتشفة وهي عبارة عن أجزاء من ماسك لوجه آدمي من الجبس عليه طلاء باللون الأصفر، ومجموعة من الأواني والمسارج الفخارية مختلفة الأشكال والأحجام، وأوستراكاتان، أحداهما عليها كتابات هيروغليفية والأخرى كتابات هيراطيقية، بالإضافة إلى مبخرة من الفخار بالإضافة إلى جزء من قاعدة لتمثال صغير على شكل أبو الهول من الحجر الرملي، يصل ارتفاع قاعدته إلى 14 سم بـ12.7 سم.

من جهته، أشار مجدي إبراهيم، مدير عام آثار الداخلة ورئيس البعثة المصرية العاملة بالموقع، إلى أن البعثة نجحت في الكشف عن مقابر تعود للعصر الروماني وهي في حالة جيدة من الحفظ وتتفق جميعها في التخطيط المعماري إذ تتكون من صالة مستعرضة تؤدي إلى حجرتين جانبيتين للدفن ذات أسقف مقبية من الحجر الرملي أما الصالة المستعرضة فلها سقف مغطي بالطوب اللبن.

وأضاف أن منطقة بئر الشغالة تقع إلى الغرب من مدينة موط بمسافة 3 كلم بالواحة الداخلة وسط ثلاثة مواقع أثرية أخرى، حيث يحدها من الشمال تل بئر الشغالة ومن الجنوب منطقة آثار موط الخراب ومن الجنوب الشرقي منطقة آثار تل مرقولة وكوم بشاي.