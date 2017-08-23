تفاصيل محادثات السيسي وصهر ترمب في القاهرة

استقبل الرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي، اليوم الأربعاء، وفداً أميركياً معنياً بعملية السلام في الشرق الأوسط برئاسة #غاريد_كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، وجيسون غرينبلات، المساعد الخاص للرئيس الأميركي ومبعوثه للمفاوضات الدولية، ودينا حبيب باول نائبة مستشار الأمن القومي الأميركي للشؤون الاستراتيجية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوفد الأميركي، مشيراً إلى حرص #مصر على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتشعبة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، والاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأميركية من أجل تطوير التعاون الثنائي بين مصر و #الولايات_المتحدة.

وأكد الرئيس السيسي على الأهمية التي توليها مصر للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى الاتصالات والجهود المستمرة التي تبذلها مصر مع الأطراف المعنية من أجل الدفع قدماً بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشار السيسي إلى ما ستساهم به تسوية القضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط، وتفنيد الحجج التي تستخدمها #المنظمات_الإرهابية بالمنطقة، منوهاً باستعداد مصر للتفاعل مع مختلف الجهود الدولية في هذا الملف خلال الفترة القادمة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن أعضاء الوفد الأميركي أكدوا خلال اللقاء أهمية #العلاقات_المصرية_الأميركية، ودعمهم لكافة المساعي الرامية لتنميتها وتطويرها على مختلف المحاور خلال الفترة القادمة. كما أعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مصر على صعيد #مكافحة_الإرهاب والتطرف، فضلاً عن دورها التاريخي في دعم جهود التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية.

واستعرض أعضاء الوفد الأميركي الاتصالات التي قاموا بها حتى الآن مع مختلف الأطراف بالمنطقة سعياً للدفع قدماً بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرين إلى أن جولتهم بالمنطقة تهدف إلى بلورة تصور محدد في هذا الاتجاه، وأنهم مهتمون بالتعرف على رؤية دول المنطقة حتى يمكن تحقيق تقدم حقيقي وملموس في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن كوشنر مستشار ترمب ورئيس الوفد هو صهر #الرئيس_الأميركي.