بريطانيا تتوعد الإخوان: حان وقت التعاون مع القاهرة ضدهم

أدلى اليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، بتصريحات نارية ضد جماعة #الإخوان المسلمين، حيث أكد أن الجماعة تستخدم الغموض لإخفاء أجندتها المتطرفة، مضيفا أنه حان وقت التعاون بين #لندن والقاهرة لمواجهتهم.

وقال الوزير الذي يزور #القاهرة حاليا لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين، إنه ومن خلال رصد أنشطة جماعة الإخوان المسلمين حول العالم، أصبح من الواضح فعلاً أن هذا التنظيم يلجأ إلى استخدام الغموض لإخفاء أجندته المتطرفة في #مصر.

وأضاف أن أساليب المراوغة التي يمارسها التنظيم ورصدها تقرير بريطاني عام 2015 مازالت مستمرة في 2017، مؤكدا أنه آن الأوان لكل من يدافع عن الإخوان المسلمين في لندن أو القاهرة أن يضع حدا لهذا اللبس والغموض.

وكتب الوزير البريطاني مقالا نشرته صحيفة "الأهرام" الحكومية المصرية، اليوم الخميس بمناسبة زيارته قال فيه "إن ما نمر به من أيام عصيبة يجعلنا نتذكر دائما ما يهمنا ومن هم أصدقاؤنا، لقد كان الهجوم الإرهابي الغاشم في #برشلونة الأسبوع الماضي بمنزلة رسالة تذكيرية بغيضة للتهديد الذي يواجهه الأبرياء من البشر في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن التهديد الإرهابي آخذ في التطور، وهذا ما يستدعي تغيير استجابتنا كذلك، فكما تمكنا من إخراج #داعش من #سوريا والعراق، فإننا نرى الآن محاولات يائسة ومستميتة لتحفيز الهجمات الإرهابية في مناطق أخرى من العالم، ولذلك تسعى #بريطانيا إلى تقوية أجهزتها الأمنية أكثر من أي وقت مضى، حيث استطاعت إجهاض ثمانية عشر هجوماً إرهابيا ً في أربع سنوات، فضلا عن إلقائها القبض على 1500 من المطلوبين بتهم تتعلق بالإرهاب منذ عام 2010.

وقال إننا لن نترك #مصر والدول المجاورة لها وحيدة في مجابهة الإرهاب، فقد أرسلت القوات البريطانية المئات من البعثات العسكرية لتحرير العراق وسوريا من قبضة داعش، وبمجرد تشتت شمل الإرهابيين سنقود كل الجهود الدولية الرامية لتعقبهم وتجفيف منابع تمويلهم، وبمشاركة جهازي الشرطة والجيش بمصر، تعمل القوات البريطانية على تبادل الخبرات في التصدي للقنابل المزروعة على جوانب الطرق وحماية المدنيين، كما نحرص على وصول المعدات الحيوية مثل إرسال قطع غيار للطائرات المروحية إلى #سيناء.

وأضاف: لقد قمنا في السنوات الأخيرة بحظر 110 متطرفين أجانب من دخول #المملكة_المتحدة، وجردنا 155 متطرفا من جوازات سفرهم البريطانية حتى لا يتمكنوا من العودة، واعتقلنا أيضا عددا ًمن المتطرفين مثل أنجم تشودري، ورحلنا آخرين من البلاد مثل أبو قتادة وأبو حمزة.

من جانبه، رحب المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية بتصريحات الوزير البريطاني، وأكد في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، أن رؤية الوزير البريطاني تتفق مع الرؤية المصرية تجاه هذه الجماعة.