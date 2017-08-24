مصر.. العثور على رأسين مفصولين دون جثثهما بالعريش

عثر أهالي مدينة #العريش على رأسين مفصولين دون جثثهما عند ميدان العتلاوي بمدينة العريش شمال #سيناء مساء الأربعاء.

وقال شهود عيان لـ"العربية.نت" إنهم عثروا على رأسين لشخصين مجهولين دون جثتهما عند ميدان العتلاوي عقب صلاة العشاء، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي قامت بنقل الرأسين لمستشفى العريش العام لحين الاستدلال عليهما وتحديد هوية أصحابهما.

وقال الأهالي إنه تم التعرف على هوية أحد القتيلين وهو حسام حسين محمود النجار (25 عاما) من مدينة العريش، فيما لم يتم التعرف على هوية الآخر.

وفي وقت سابق رجح الأهالي أن الرأسين ربما يعودان لمواطنين يعملان بـ"شركة النصر الملاحات" اختطفهما مسلحون في 9 أغسطس الحالي من منطقة عملها غرب العريش.