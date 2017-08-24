مصر.. مقتل إرهابييْن من "حسم" الإخوانية

أعلنت #الداخلية_المصرية مقتل اثنين من حركة "حسم" الإرهابية التابعة للإخوان في مواجهة مع #الشرطة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الخميس، إن معلومات قطاع #الأمن_الوطني كشفت عن اتخاذ بعض كوادر الجناح المسلح الإخواني "حسم" من إحدى الوحدات السكنية المهجورة بمنطقة وادي النطرون مركزاً للاختباء به وتصنيع وإعداد العبوات المتفجرة تمهيداً لاستخدامها في عملياتهم الإرهابية.

وذكرت أنه تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة #أمن_الدولة_العليا، واستهداف الوكر، وخلال ذلك فوجئت القوات بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها والتي قامت بالرد عليها، وأسفر ذلك عن مصرع كل من محمد يونس إبراهيم يونس مواليد 26/1/1985 – يقيم في أبوالمطامير البحيرة، والسيد ماهر السيد مصطفى مواليد 15/5/1981 – يعمل فني تحاليل - يقيم بشارع طه بدير – الجيزة.

وأكدت الوزارة أنه عُثر بالوكر على بندقية آلية، وبندقية خرطوش، ومجموعة من الطلقات والأظرفة الفارغة، وعبوة ناسفة معدة للتفجير، وكمية كبيرة من المواد الكيمياوية تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، ومبلغ مالي.

وكشفت الوزارة أن المذكورين من أبرز كوادر الجناح المسلح الإخواني ومطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة القضية رقم 828/2017 حصر أمن الدولة العليا، ويعد أولهما أحد مسؤولي المواد المتفجرة والسابق توليه إدارة مزرعة البحيرة المستهدفة خلال إبريل من العام الجاري والمعروفة إعلامياً بمزرعة الموت.

وقالت إنه أمكن في ذات الإطار تحديد أحد الأوكار الإرهابية الأخرى التي تتخذها عناصر حركة حسم كمخزن استراتيجي بنطاق مركز بدر بمحافظة البحيرة، وباستهدافه عُثر به على العديد من الأدوات وكمية كبيرة من المواد الكيمياوية المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة.