"العربية.نت" بأول شارع مصري لعرض مواهب الشباب

"شارع مصر" أول شارع مصري يقام لمشروعات الشباب الصغيرة برعاية حكومية تامة وتنظيم حضاري.

في هذا الشارع تجد كل ما يمكن أن يوفر قضاء وقت ممتع، ففيه تتواجد عربات متنقلة ونموذجية لتقديم الطعام والشراب والثقافة، ومسرح صغير لتقديم الموهوبين في كافة مجالات الأدب والفن.

الشارع الكائن في منطقة مصر الجديدة خصصته محافظة القاهرة لعرض مواهب ومشروعات الشباب بعيدا عن ملاحقة الأحياء والبلديات وتجنبا لهم من أي مضايقات حكومية.

وتبلغ مساحة المكان المخصص للشباب بالشارع 1000 متر، ويسع 13 عربة خاصة، كما يضم مسرحا لعرض الأعمال الفنية والغنائية والترفيهية، ومقاعد ومناضد لتناول الطعام والمشروبات.

عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، قال إن المشروع يعد بداية للتجربة الجديدة التي تنفذها المحافظة لتجميع مشروعات الشباب الصغيرة في شكل حضاري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أنه سيتم عمل امتداد لهذا الشارع كمرحلة ثانية لاستيعاب عدد أكبر من مشروعات الشباب.

"العربية.نت" تجولت في الشارع الذي يضم 13 عربة وكانت فكرته نابعة من الواقعة التي تعرضت لها الفتاة ياسمين المعروفة بفتاة "البرغر"، حيث كانت تبيع ساندويتشات هامبورغر على عربة بمنطقة مصر الجديدة، وتعرضت لمطاردات وملاحقات من مسؤولي الحي وقسم الإشغالات، وكادت تفقد مشروعها الصغير إلى أن تدخل مسوؤلون كبار بالحكومة، وحلوا مشكلتها، وتفتق ذهنهم عن تخصيص مكان يجمع كل مشروعات الشباب المماثلة.

بدأت الحكومة بعد تلك الواقعة في تنفيذ الفكرة التي نفذتها شركة متخصصة، وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة الشارع، وتوفير أماكن ترفيهية للحفلات والعروض الفنية والثقافية بجانب الأنشطة التجارية مع إقامة استراحات ومقاعد للمواطنين ودورات مياه مناسبة.

أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع قال لـ"العربية.نت" إن الشركة أصبحت هي المسؤولة عن إدارة المشروع، حيث توفر المكان والخدمات العامة للمشروعات مثل التعاقد مع شركة للأمن وللنظافة وتوفير الكهرباء.

وأوضح أن المشروع لا يسعى للربح المادي بقدر ما يهدف لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، حيث يقوم صاحب المشروع بدفع إيجار شهري قيمته 1450 جنيها مقابل تأجير مساحة له، وتوفير الكهرباء والنظافة والأمن، مضيفا أن الشركة ستقوم بتوسيع المشروع على أن يمتد لبقية المناطق في المستقبل.

وأضاف أن المشروع يلقى إقبالا من الراغبين في التنزه وقضاء وقت ممتع حيث يمكنهم تناول الطعام والشراب وشراء الكتب والاستماع للمواهب الشابة في مجالات الغناء والشعر والفن وبمقابل مادي بسيط.

وأشار إلى أن المشروع يشترط على المتقدم أن يتراوح عمره ما بين 21 و35 عاما، وأن يكون المشروع هو عمله الأساسي وليس له عمل آخر، كما لابد أن يقدم صحيفة الحالة الجنائية ويشترط أن تكون خالية من أي ملاحظات أو سوابق أمنية مع تقديم شهادة صحية، وأن يكون المستفيد من المشروع هو الممارس للنشاط فقط.