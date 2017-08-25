الجيش المصري يقتل 6 إرهابيين في سيناء

أعلن المتحدث العسكري المصري، تامر الرفاعي، أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة المصرية في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من القضاء على 6 إرهابيين خطرين وإصابة 4 آخرين.

وأضاف أنه تم تدمير 3 مخازن للعبوات الناسفة عُثر بداخلها على أكثر من 350 عبوة ناسفة، واكتشاف وتدمير 12 وكرا للعناصر التكفيرية، و7 سيارات، و13 دراجة نارية، وجسم نفق مبطن بالخشب على الشريط الحدودي بشمال سيناء.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني جهودها لتطهير باقي البؤر الإرهابية ودحر #الإرهاب بشمال #سيناء.