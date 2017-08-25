وفاة الحالة السابعة بين حجاج مصر والصحة تكشف السبب

أعلنت وزارة الصحة والسكان في #مصر تسجيل سابع حالة #وفاة بين #الحجاج #المصريين بالأراضي السعودية مساء الجمعة وهي أول حالة وفاة بين حجاج الجمعيات لوزارة التضامن، وقالت إن الحالة لسيدة تبلغ من العمر ٦٠ عاماً، من محافظة الدقهلية.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفية تدعى مديحة وهبة عوض #السروي ، وتوفيت إثر توقف بعضلة القلب والتنفس أثناء دخولها فندق إقامتها قادمة من صلاة الجمعة.

وأشار إلى أن أطباء عيادة البعثة الطبية المصرية الموجودة داخل الفندق قام بإجراء محاولات لإسعافها، إلا إنها لم تستجب وتوفيت، وتم نقلها إلى المستشفى لحين نقل الجثة لمصر .