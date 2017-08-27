أهالي شهداء القوات المصرية يسافرون لأداء الحج

غادرت بعثة #الحج التابعة للقوات المسلحة المصرية إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وتضم البعثة العديد من ضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعدد من أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري إن "القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت في تنظيمها لبعثة الحج هذا العام على مراعاة الكثير من الاعتبارات بدءاً من استخدام الحاسب الآلي في إجراء القرعة للمتقدمين لأداء المناسك من أبناء القوات المسلحة سواء بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم، كذلك إجراء قرعة سنوية لأداء فريضتي الحج والعمرة" لأسر الضحايا على نفقة #القوات_المسلحة_المصرية.

وغادرت أيضاً المجموعة الأولى من بعثة الحج لـ1000 من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ضمن ثلاث مجموعات مخطط سفرها تلبيةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافتهم لأداء فريضة الحج هذا العام، تقديراً منه لما قدموه من تضحيات وبطولاتهم دفاعاً عن وطنهم.

وقال المتحدث العسكري إن أحمد قطان، سفير #السعودية بالقاهرة، حرص على توديع #الحجاج بمطار القاهرة الدولي، مؤكداً حرص المملكة على تسهيل كافة إجراءات الوصول والمناسك حتى العودة إلى #مصر.

وأضاف أنه "تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للجيش باتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، قامت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بمراجعة كافة إجراءات الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة الحج بدءاً من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والعلاج بالتنسيق مع السلطات السعودية، وتنظيم لقاءات دينية لشرح المناسك والإجابة على استفسار أعضاء البعثة أثناء تأدية المناسك من خلال نخبة من كبار العلماء".