بالفيديو.. أول مشروع بمصر لتدريب الرضع على السباحة

محمد عبدالمقصود، شاب مصري أقام في روسيا لفترة ويعمل مدرباً للغطس والسباحة، وهداه تفكيره لإقامة مشروع هو الأول من نوعه في #مصر.

المشروع هو تدريب الأطفال الرضع من عمر شهرين وحتى 3 سنوات على السباحة، ورغم خطورة ذلك، إلا أن الشاب المصري تمكن من إقامة دورة تدريبية لمدة أسبوعين مؤخراً في القاهرة نالت استحسان ورضا أولياء الأمور، وهو ما جعل محمد يفكر في إقامة المشروع بشكل دائم في #مصر.

ويقول محمد لـ"العربية.نت" إنه يقيم في روسيا منذ فتره، وهناك وجد اهتماماً كبيراً بتدريب الأطفال الرضع على السباحة، واكتشف فوائد ذلك على صحة الطفل وحالته البدنية، ولذلك قرر أن يقوم بمشروع مماثل في مصر رغم غرابة الفكرة وخطورتها.

ويضيف أنه قام بالإعلان عن نفسه وأكاديميته عبر "فيسبوك" ومن خلال التعاون مع بعض الأصدقاء وجد إقبالاً من أولياء الأمور الذين تشجعوا على تدريب أطفالهم على السباحة، مشيراً إلى أن تلك التدريبات تقوي عضلات الطفل وتمنحه الصحة البدنية والنفسية، وتؤهله لممارسة الرياضة منذ الصغر بشكل سليم، وتضيف قوة لهم تسرع من عملية نطقهم وتفاعلهم مع البيئة المحيطة واستجابتهم للمؤثرات الخارجية.

ويقول عبدالمقصود إنه ينفذ في تدريباته خليطا من مدارس مختلفة، مؤكداً أن الدول التي تهتم بتدريب الأطفال الرضع على السباحة هي روسيا وأميركا وأستراليا وبريطانيا.

وعن الفوائد التي يكتسبها الرضيع من تلك التدريبات، قال عبدالمقصود إنها تقوي المناعة والجهاز العصبي والمستقبلات العصبية لدى الطفل، مضيفاً أنه يقوم بتدريب أولياء الأمور كذلك على كيفية تدريب طفلهم وكيف يقومون بتقوية عضلاته.

ويؤكد أنه قام بعمل 3 كورسات للتدريب، الأول في القاهرة والثاني في الإسكندرية والثالث في الجيزة، ويبلغ سعر الكورس الواحد 1500 جنيه، ويستمر لمدة 5 أيام، حيث يقوم بالشرح النظري أولاً، وبعدها يقوم مع أولياء الأمور بالتدريب العملي في حمام السباحة، مضيفاً أنه سيقوم بعد ذلك بعمل تدريبات وكورسات في كافة محافظات مصر.

وقال عبدالمقصود إن تدريباته تقوم على تنمية مهارات الرضع على تحمل عدم التنفس لمدة طويلة تحت الماء، ما يعمل على توسيع الشعب الهوائية وزيادة مساحة القفص الصدري، وبالتالي ضخ أكبر كمية من الهواء المحمل بالأوكسجين داخل الطفل، الأمر الذي يساعد على تحسين وظائف الأعضاء لديه وتنشيط دورته الدموية ومعها يزداد معدل نموه بطريقة سليمة.

وقال إنه قام بتدريب أحد الأطفال يبلغ عمره 11 شهراً فقط، وبعد فترة من التدريب تمكن من أن يغطس تحت الماء لمدة 27 ثانية كاملة، دون تنفس ودون أن يصيبه أذى.

وذكر الشاب المصري أنه سيقوم بعمل دورهة أخرى في نوفمبر القادم، وبعد ذلك سيقوم بتأسيس وإقامة أكاديميته التي يسعى من خلالها لتنفيذ مشروعه بشكل دائم في مصر.