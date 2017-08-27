ضبط أول سيدة تشغل منصب نائب محافظ في مصر بقضية رشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصر القبض على سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، و5 رجال أعمال، بعد ضبط المسؤولة متلبسة بتقاضي هدايا ومبالغ مالية على سبيل #الرشوة تجاوزت قيمتها مليون جنيه.

وكانت الدكتورة #سعاد_الخولي هي أول سيدة في #مصر تعيَّن في منصب نائب المحافظ. وقد تولت منصب القائم بأعمال محافظ الإسكندرية لفترة طويلة بعد استقالة المحافظ الأسبق هاني المسيري بسبب أزمة تراكم مياه الأمطار التي أغرقت شوارع المحافظة.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية في بيان أنه تم القبض على #الخولي "داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح".

وبحسب الهيئة "أكدت التحريات تقاضي نائب محافظ الإسكندرية مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات مما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه".

وأضافت أن "المذكورة تعمدت إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الهيئة لها".

وبالعرض على النائب العام، أصدر قرارا بضبط كافة أطراف الوقائع، حيث داهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ وخمسة من رجال الأعمال في ذات التوقيت وألقت القبض عليهم وبحوزتهم مستندات المخالفات.

وقالت الرقابة إنه جار عرض المضبوطين على المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.

يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد قررت 7 فبراير/شباط 2015 ولأول مرة تعيين 3 سيدات في منصب نائب المحافظ ضمن حركة المحافظين.

وكانت السيدات الثلاث هن منال عوض ميخائيل نائبا لمحافظ الجيزة، وجيهان عبدالرحمن نائبا لمحافظ القاهرة، وسعاد عبدالرحمن نجا الخولي نائبا لمحافظ #الإسكندرية.

الدكتورة سعاد عبدالرحيم الخولي نائب محافظ الإسكندرية، حاصلة على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية من جامعة القاهرة في 1981، وديبلوما في جودة وسلامة الغذاء.

وشغلت الخولي قبل اختيارها نائبا لمحافظ الإسكندرية، منصب وكيل وزارة ومدير إدارة الطب البيطري بالقاهرة، ومنصب نقيب الأطباء البيطريين بالقاهرة.