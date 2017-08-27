مصر: تحليل مخدرات مفاجئ للموظفين وإنذار واحد قبل الفصل

قررت #الحكومة_المصرية عمل تفتيشات مفاجئة وإجراء تحاليل مخدرات لكافة موظفيها.

وأعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة -وهو الجهاز المختص بمتابعة وتطبيق قواعد اصلاح الجهاز الحكومي-، أن الجهاز سيقوم بتنظيم حملات مفاجئة على موظفي #الجهاز_الإداري الحكومي وإجراء تحاليل للتأكد من تعاطي أي منهم المخدرات من عدمه.

وقال جميل خلال كلمته بمؤتمر صحافي، اليوم الأحد، إنه حال التأكد من إيجابية نتائج التحاليل وثبوت تعاطي أي موظف للمخدرات، أو أي نوع من المواد المخدرة سيتم انذاره لمرة واحدة، وإذا ثبت تكرار تعاطيه فسيتم فصله من العمل فوراً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأنه.

وأكد رئيس المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم استحداث مستوى وظيفي لمنصب مساعدي ومعاوني الوزراء، وسيكون اختيارياً لكل وزير، مشيراً إلى أن الوزارات رشحت حتى الآن 54 متدرباً لبرامج التدريب على نظام مساعدي ومعاوني الوزراء.

وقال جميل إنه يشترط عدم تجاوز عمر معاوني الوزراء عند تعيينهم 40 عاماً، لمنح فرصة أكبر للشباب، على ألا تتعدى رواتبهم 42 ألف جنيه.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الحكومة وضعت قواعد للإصلاح الإداري وتطوير جهازها الحكومي، وتعمل أيضاً على متابعة تطبيق تلك القواعد للتأكد من مسايرة الجهاز الإداري للتطوير بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.