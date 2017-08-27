مصر.. هذا هو رجل الأعمال المتهم بضرب لواء جيش وأسرته

تمكنت أجهزة #الأمن #المصرية من ضبط رجل الأعمال #إبراهيم_سليمان المتهم بالاستعانة بـ30 بودي غارد لضرب #لواء سابق بالجيش المصري وأسرته انتقاما منه لتوبيخه زوجته.

وألقت القوات القبض على رجل الأعمال في أحد الأماكن التي كان يختفي فيها بالتجمع الخامس عقب الواقعة، ومن المقرر إحالته للنيابة للتحقيق معه وكشف كافة ملابسات الواقعة التي استفزت المصريين وأثارت مشاعرهم على مواقع التواصل.

وتبين أن رجل الأعمال البالغ من العمر 52 عاما استعان بالبودي غارد واقتحم #فيلا لواء #الجيش، وتناوبوا على ضرب أسرته وتحطيم محتويات فيلته بعد مشادة بين اللواء وزوجته التي كانت تقود سيارتها بطريقة مسرعة وكادت تقتل أحفاد الضابط السابق بالجيش المصري وأحد أبطال حرب أكتوبر.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا بتعرض لواء "م ا" ضابط سابق بالجيش المصري، للاعتداء هو وأسرته على يد 30 #بودي_جارد يقودهم رجل أعمال، حيث اقتحموا فيلته واعتدوا عليه وعلى زوجته وزوجة ابنه اللاعب السابق بمنتخب مصر لكرة السلة وجميع من في المنزل.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء توقف لواء الجيش مع أحفاده أمام الفيلا الخاصة به بحي النرجس بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، جاءت سيارة جيب شروكي سوداء مسرعة، وكادت تصدم أحفاده مما دعاه لتوبيخ قائد السيارة وسبه.

وكشفت التحقيقات أن سائق السيارة توقف وأعاد للخلف، حيث تبين أنها سيدة وعلى الفور تطاولت على لواء الجيش وهددته بالعقاب والانتقام السريع عقابا له على توبيخه له.

وأكدت التحقيقات أن السيدة زوجة رجل أعمال يدعى إبراهيم سليمان ويقيم بنفس المنطقة، وأوضح اللواء في التحقيقات أن البودي جارد قاموا بتحطيم محتويات الفيلا إمعانا في الانتقام وتركوهم وفروا هاربين.