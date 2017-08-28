مصر.. إنشاء أول أكاديمية لتأهيل وتدريب الشباب

أصدر الرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي، اليوم الاثنين، قراراً بإنشاء أول #أكاديمية_لتأهيل_وتدريب_الشباب للقيادة في البلاد.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، تبدأ الأكاديمية عملها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتهدف إلى تحقيق متطلبات #التنمية_البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

وتتبع الأكاديمية الرئاسة المصرية، ويكون لها مجلس أمناء، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية ممثلي الرئاسة، ووزارات التعليم والبحث العلمي، والتخطيط والمالية والمجلس الأعلى للجامعات (حكومي)، وعدد من الشخصيات ذوي الخبرة.

وبحسب البيان ذاته، "تم تصميم نظام التعليم بالأكاديمية بالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية".

وفي 2015، أطلق السيسي برنامجاً لتأهيل الشباب، يهدف لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولّي المسؤولية السياسية والمجتمعية والإدارية في الدولة، وفق بيانات رسمية سابقة.

و2016، أعلنه السيسي، عاماً لـ"الشباب المصري"، وعقد 4 مؤتمرات وطنية للشباب في شرم الشيخ وأسوان والإسماعيلية والإسكندرية.

والمؤتمرات الوطنية للشباب التي يرأسها السيسي، هي لقاءات دورية للحوار بين الشباب وممثلي الحكومة.