مقتل 7 إرهابيين بينهم قياديون بمداهمات للجيش في سيناء

أعلن #الجيش_المصري مقتل 7 إرهابيين بينهم قياديون بشمال #سيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه "استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر الإرهابية، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني بالتعاون مع القوات الجوية من اكتشاف وتدمير 14 وكرا خاصة بالعناصر الإرهابية، عُثر بداخلها على أدوات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة. كما عُثر على احتياجات إدارية وملابس عسكرية وأجهزة اتصال وأجهزة كمبيوتر وكمية من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة".

وأضاف أنه "تم تدمير 8 عربات و4 دراجات نارية، كما تم اكتشاف وتدمير جسم نفق مبطن بالخشب على الشريط الحدودي"، مشيراً إلى أنه تم تصفية 7 إرهابيين "شديدي الخطورة، بينهم قياديون" في #شمال_سيناء.