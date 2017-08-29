شاهد مأساة أفضل لاعب مصري بمونديال إيطاليا يبيع فاكهة

كانت صوره التي ظهر من خلالها وهو يبيع الفاكهة بميدان الجيزة وراجت على مواقع التواصل صادمة ومؤلمة ومثيرة لغضب المصريين.

طارق الجزار، أفضل لاعب في #مونديال_إيطاليا_لكرة_القدم_للصم_والبكم عام 2012، والذي حصل على تكريم عالمي ومحلي لا مثيل له انتهي بِه المطاف لأن يعمل بتجارة وبيع للفاكهة بميدان الجيزة للإنفاق على نفسه وأسرته بعدما يئس من الحصول على فرصة عمل تناسبه.

مصريون يعرفون طارق فوجئوا بِه وهو يقف في ميدان الجيزة يبيع الفاكهة، وعلى الفور نشروا صوره على مواقع التواصل لدق جرس الانذار للمسؤولين في مصر، وتنبيههم للمأساة التي حلت بلاعب رفع اسم بلاده عاليا.

وراجت الصور على مواقع التواصل، وتفاعل معها الكثيرون الذين دشنوا حملة لطرق أبواب وزراء مصر أملا في الحصول على فرصة عمل مناسبة لنجم مصر تليق بِه، وتوفر له سبل الحياة الكريمة.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل صور طارق على صفحات المسؤولين وصفحات الوزارات الحكومية على مواقع التواصل، فيما تبني آخرون حملة لنشر الماساة في وسائل الإعلام المختلفة، الأمر الذي جعل قضية طارق الجزار هي حديث المصريين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

الجزار حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم خلال بطولة كأس العالم للصم والبكم التى أقيمت بإيطاليا عام 2012 وحقق فيها المنتخب المصري المركز الخامس بعد الفوز على أميركا بهدفين نظيفين فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.