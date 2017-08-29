شكري: الدول الأربع متمسكة بتصحيح مسار قطر

أكد سامح شكري وزير خارجية #مصر أن موجة التغيير التي هبت على المنطقة منذ 6سنوات أدت إلى انقسامها إلي معسكرين، وكبدها خسائر فادحة، مؤكدا موقف الرباعي العربي من الأزمة القطرية، وتمسكه بمواقفه المطالبة بتصحيح قطر لمسارها إزاء الدول العربية والتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية.

وقال خلال محاضرة له في #رومانيا التي يزورها حاليا أمام الملتقى السنوي لسفراء رومانيا بالخارج، إن المعسكر الأول يسعى إلى التغيير بأي شكل، بما في ذلك التحالف مع قوى تتبنى العنف والقتل منهجا لها، والثاني يسعى إلى إعادة عجلة الزمن إلى الوراء، حيث أكد شكري أن كلا المعسكرين تغيب عنه الرؤية الموضوعية والعقلانية، الأمر الذي كبد المنطقة خسائر فادحة.

وتناول شكري في محاضرته الصداقة المصرية الرومانية التي أتمت في 2017 عامها العاشر بعد المئة، كما تناول عرضا شاملا للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها مصر في سياستها الخارجية والمبادئ الحاكمة لتحركاتها ومواقفها الدولية.