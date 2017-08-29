مصر.. فصل المدرجين على قوائم الإرهاب من الحكومة

أعلن #الجهاز_المركزي للتنظيم والإدارة في #مصر أنه يعد حاليا قاعدة بيانات بأسماء #موظفي_الدولة، المدرجين على #قوائم_الإرهاب بموجب أحكام قضائية والمنشورة أسماؤهم فى الجريدة الرسمية، تمهيداً لفصلهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز في بيان صحافي إن هذه الخطوة تأتي فى إطار متابعة الآثار المترتبة على إدراج هولاء الموظفين فى قوائم الإرهاب من حيث الأحكام الخاصة بقانون الخدمة المدنية.

وأوضح أن القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم #الكيانات_الإرهابية والإرهابيين ينص في المادة (7) منه، على أن الشخص المدرج في قوائم الإرهاب يعد فاقداً لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج على قوائم الإرهاب.

وقال إنه من المقرر أن يشن الجهاز في المرحلة المقبلة عدة حملات لضبط الموظفين المتعاطين للمخدرات، تمهيداً لفصلهم أيضا مشيرا إلى أن الجهاز يعكف حاليا على وضع العديد من القواعد القانونية والبيانات لضبط أداء الجهاز الإداري للدولة، وسيتم الإعلان عنها عقب #عيد_الأضحى.