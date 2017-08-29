مقتل 14 شخصاً وإصابة 42 في حادث مروري مروع جنوب مصر

أدى تصادم أتوبيس تابع لشركة الصعيد للنقل السياحي مع سيارة نصف نقل في جنوب مصر وانقلابهما من أعلى كوبري بني سويف إلى أسفل الكوبري في طريق بني سويف الشرقي قبل طريق "بني سويف القاهرة" إلى وفاة 14 شخصا وإصابة 42 آخرين منهم 7 أشخاص في حالة خطرة.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن عدد المتوفين وصل لـ14، وأن عدد المصابين طبقا للأعداد التي وصلت لمستشفى بنى سويف العام 42 حالة، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل مستشفى بنى سويف العام برئاسة الدكتور هاني همام مدير المستشفى، وأنه تم إجراء 7 عمليات عاجلة للمصابين وقام أطباء العظام بإجراء عمليات لـ12 مصاباً في الحادث، وأن الحالات جميعها تحت الملاحظة.

وأوضح أن أسماء المتوفين الذين تم التعرف عليهم 6 حالات هم: قطب محمد قطب، 60 سنة من محافظة المنيا ومؤمن عبدالستار علي، 40 سنة، وحسين محمد قطب، ورفعت علي مرسى، وفتحي محمد إبراهيم، وعاطف غبريال عبده، و9 جثث مجهولة لم يتم التعرف عليها.

وكان اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن انتقل لموقع الحادث وتبين من تحريات اللواء ممدوح أبوزيد، مدير البحث الجنائي، أن الأتوبيس نقل الركاب رقم 20047 عام المنيا، وكان قادما من القاهرة إلى المنيا وبسبب السرعة سقط من ارتفاع 6 أمتار من أعلى كوبري يربط طريق بني سويف القاهرة بطريق المنيا بني سويف فوق سيارة ربع نقل انقلبت قبله بدقائق، مما أدى إلى تحطم الأتوبيس والسيارة الربع نقل، وتبين أن السيارة الربع نقل تحمل لوحات رقم 18279 البحر الأحمر.